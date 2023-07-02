



Кремль заплатил компаниям Пригожина более триллиона рублей

Журналист Дмитрий Киселев в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые государство заключило с ЧВК Вагнера и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина - Кремль потратил не менее триллиона рублей.



"Группа "Вагнер" в рамках заключённых с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион.

По другим контрактам пригожинский холдинг отдельно "Конкорд" оказал услуг на сумму еще в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций", - цитируют Киселева российские СМИ.



Вероятно, речь идет о средствах, полученных пригожинскими компаниями за все время их существования. ЧВК "Вагнер" была создана 10 лет назад – в 2013 году.

