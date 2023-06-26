



Кремль все еще не закрыл уголовное дело против Пригожина, - росСМИ

Российские власти не закрыли уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



Как сообщают российские СМИ, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.



Отмечается, что по состоянию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено, его продолжает расследовать следователь следственного управления ФСБ России.



Расследование мятежа продолжается, как утверждает источник, на который ссылаются СМИ, для принятия другого решения прошло слишком мало времени.



Напомним, дело против Пригожина было возбуждено 23 июня, а о прекращении уголовного преследования было объявлено после переговоров с ним диктатора Беларуси Александра Лукашенко.



