



Кремль "возмущен" реакцией Запада на смерть Навального

Москва считает "недопустимой" реакцию Запада на внезапную смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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"Нету заявлений медиков, информации от судмедэкспертов, нету информации окончательной от ФСИН. То есть, нет никакой информации о причине смерти. И тут такие заявления... Ну, очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы их считаем абсолютно недопустимыми. Они неприемлемы", - возмутился Песков.



Ранее мировые лидеры выразили единогласную позицию относительно того, что Навальный стал жертвой российского режима.



А тем временем, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин цинично обвинил в смерти российского оппозиционера Запад.

