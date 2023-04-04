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Кремль в ответ на вступление Финляндии в НАТО: примем контрмеры
04.04.2023 13:15 Алина Груднева

Кремль в ответ на вступление Финляндии в НАТО: примем контрмеры

Кремль будет вынужден принять "контрмеры" для обеспечения безопасности России в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал вступление Финляндии в НАТО "очередным обострением ситуации". Расширение Североатлантического Альянса в Кремле воспринимают как "посягательство на безопасность РФ".

По словам Пескова, в НАТО "враждебно настроены" по отношению к Российской Федерации.

 

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