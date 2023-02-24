



Кремль спровоцировал настоящую истерию вокруг "вторжения" в Приднестровье

Единственной страной, которая может устроить провокации на территории непризнанного Приднестровья, является Российская Федерация. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio Moldova.



"Никогда не слушайте, что говорит Минобороны России. Они постоянно и примитивно используют одни и те же истории о якобы провокациях... Зависимость от России, в том числе экономическая, будет всегда порождать бедность и политическую нестабильность", - сказал он.



Подоляк подчеркнул, что решение приднестровской проблемы принадлежит только молдавской стороне. Так, если Молдове нужна поддержка Украины, она должна обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, а тот должен принять соответствующие решения.



"Еще раз повторяю, Украина не будет выступать с инициативами без консультаций с Молдовой, Румынией и странами Европейского Союза. Что касается провокационных действий, то единственная страна, которая может это сделать в Молдове и которая обязательно будет что-то делать в Приднестровском регионе - это Российская Федерация", - добавил советник руководителя ОП.



Тем временем пророссийские депутаты Молдовы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ продвигают вбросы Кремля и хотят обвинить Украину в подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья. Соответсвующее заявление сделал депутат парламента Молдовы от пророссийской Партии социалистов Василий Боля.



"Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять данный вопрос и подчеркнуть: так как с точки зрения официального признания международных границ Приднестровье является частью Республики Молдова, следовательно, любые провокации в отношении этого региона станут нападением на Молдову", - заявил он.



Напомним, 23 февраля в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.