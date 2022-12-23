



Кремль сообщил о "существенном продвижении в демилитаризации" Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно констатировать существенное продвижение» в демилитаризации Украины, передает корреспондент РБК.



Песков отвечал на вопрос журналистов относительно заявлений президента о том, что у Украины снизился оборонный потенциал. Пресс-секретаря президента спросили, является ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины.



«Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — ответил Дмитрий Песков.



Также пресс-секретаря попросили прокомментировать заявления Путина о желании завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше» и словах Байдена о готовности к личной встрече с Путиным.



«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом Путин неоднократно говорил. Но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», — ответил Песков.



