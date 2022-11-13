



Кремль: Россия и Иран взяли курс на углубление отношений

Президент РФ Владимир Путин побеседовал с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, и оба лидера сделали акцент на углублении политического и торгово-экономического сотрудничества, говорится в заявлении Кремля, сделанном в субботу.



В нем не сообщается, когда состоялся телефонный звонок, и не упоминаются поставки иранского оружия в Москву. Россия активизировала свои усилия по налаживанию связей с Ираном и другими незападными странами после того, как 24 февраля вторглась в Украину.



"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее углубление сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе в транспортно-логистической сфере", — сообщили в Кремле.



Высокопоставленный сотрудник российской службы безопасности встретился с иранскими лидерами в Тегеране в среду, и две страны пообещали установить более тесные связи.



Визит состоялся после обвинений Украины и Запада в том, что Россия использовала иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.



Иран утверждает, что перед началом войны отправил России небольшое количество беспилотников . В прошлом месяце два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили Рейтер, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля".

