



Кремль решил отложить аннексию восточной Украины: боятся массовых протестов

Все процедуры по присоединению временно оккупированных территорий Украины к России после проведения "псевдореферендумов" должны были состоятся до конца этого месяца. Результаты так называемого "голосования" были подсчитаны мгновенно, а так называемые "власти" республик приехали в Кремль на поклон к Путину, однако что-то пошло не так...



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко фактически опровергла все заявление о том, что все эти процедуры пройдут к 30 сентября, заявив, что сенаторы не будут собираться на внеочередные заседания, а рассмотрят документы о «присоединении» территорий на плановой сессии 4 октября.



При этом Госдума действительно готовилась к спешному рассмотрению законопроектов об аннексии, об этом сообщали даже государственные информагентства. Однако позже спикер Вячеслав Володин также объявил, что заседания по «присоединению» украинских территорий пройдут 3 и 4 октября.



«Володин, как всегда, готов был бежать впереди паровоза и опережать повестку, когда четкого решения о датах окончательного „присоединения“ еще не было», - пояснил один из источников, близких к администрации президента России (АП). Его слова подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю, сообщает Медуза.



По их словам, в Кремле решили «не торопить события», когда «этого не требуют обстоятельства». «Все и так будет присоединено. Только без спешки», - так формулируют тактику властей собеседники "Медузы".



По их утверждению, с «присоединением» украинских территорий Москва не стала торопиться, так как «пиар-эффект от этого будет почти нулевой» на фоне мобилизации. По словам источников, в Кремле понимают: пока россиян не удалось убедить в том, что эти территории в принципе нужны России.



Хотя государственные и провластные СМИ пытались доказать: Россия аннексирует экономически успешные регионы, а проведение подобных «референдумов» и «присоединений» - это абсолютно «нормальный процесс», в том числе для западных стран (среди доказательств, которые приводила пропаганда, присоединение Техаса к США в первой половине XIX века).



При этом один из источников, близких к Кремлю, отметил: возможно, промедление с официальным «присоединением» территорий вызвано тем, что российские власти хотят «оставить зазор» для проведения переговоров по Украине с западными странами.



В Кремле могут предложить Западу оставить за Россией Крым, территории ДНР и ЛНР в фактических границах. Херсонская и Запорожская области могут стать признанными Россией государствами, на территории которых стоят российские войска. Такой сценарий для российских властей является приемлемым, сообщают источники.