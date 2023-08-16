



Кремль разрешил Венгрии отложить выплату процентов по кредиту

Кремль разрешил Венгрии отложить выплату процентов РФ по кредиту на финансирование строительства атомной электростанции "Пакш II", который составляет 10 миллиардов евро, пишет портал 24.hu.



Условием предоставления кредита является строительство силами "Росатома", а также то, что Россия будет единственным поставщиком ядерного топлива в Венгрию.



"По меньшей мере, за шесть месяцев до каждого бюджетного периода (1 июля), должна быть согласована сумма кредита, которая будет использована для "Пакш II" в данном периоде, которую Венгрия может уменьшить, если сообщит об этом Минфину РФ не позднее 1 июля текущего года, но при этом должно быть уплачено 0,25% согласованной суммы неиспользованного кредита в данном годовом бюджетном периоде в качестве платы за обслуживание", — передает 24. hu официально опубликованные условия кредитования.



Расчеты, по соглашению, производятся в евро. У Венгрии будет 30 дней с 16 августа для проведения платежей.



