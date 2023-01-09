



Кремль распространяет популярную теорию заговора о "промывке" мозгов"

Кремль после начала полномасштабного вторжения в Украину вновь начал распространять теорию заговора времен холодной войны о том, что Запад якобы использует психологическое оружие.



Во время брифинга Пентагона заместительнице помощника министра обороны Лауре Купер был задан вопрос о психологическом оружии, которым США могут или не могут обладать.



"Foreign Policy сообщает, что Кремль обеспокоен тем, что иностранное правительство может провести психологическую атаку на кремлевских чиновников. Есть ли у правительства США какое-либо оружие или персонал, который может проникнуть в мысли врага", - спросил старший репортер Пентагона Джефф Шоголь.



Издание Foreign Policy сослалось на российское издание Insider, которое в ноябре прошлого года опубликовало статью о том, что США готовят массированную идеологическую атаку, используя СМИ, соцсети, религиозные организации, гипноз, пси-генераторы и даже какие-то "предметы быта". Ни Купер, ни пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер не смогли ответить на этот вопрос.



Исследователь Чарли Уильямс объяснил популярность в РФ теории о "промывке мозгов". По его словам, подобные теории заговора сопровождались дикими предположениями о том, как новые технологии могут использоваться в будущем и кем. Он подчеркнул, что еще в 50-х годах в США был проведен эксперимент с людьми, которые якобы имели экстрасенсорные способности, однако тот был признан провальным.



Теперь же Кремль начал вновь использовать теорию "психологической войны", вторгнувшись в Украину, чтобы настроить население РФ. Одним из ярчайших примеров этого послужило выступление президента РФ Владимира Путина в сентябре 2022 года, когда были аннексированы четыре захваченные украинские области.



"Диктатура западных элит направлена ​​против всех обществ, в том числе против самих народов западных стран. Это вызов всем. Это полное отрицание человечества, ниспровержение веры и традиционных ценностей. Действительно, подавление самой свободы приобрело черты религии: откровенный сатанизм", - говорил тогда он, раскритиковав Запад за толерантность к ЛГБТ-сообществу.