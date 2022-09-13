



Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы

Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, сообщает Главное управление разведки Украины.



"Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана".



Кроме того, отставникам Таджикистана поступают предложения поучаствовать в войне против Украины.