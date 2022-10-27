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Кремль: Путин не передавал ничего Зеленскому
27.10.2022 13:05 Алина Груднева

Кремль: Путин не передавал ничего Зеленскому

В Кремле опровергают информацию СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин передавал послание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

 
Такое заявление 27 октября сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
 
"Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау", - сказал он.
 
По словам Пескова, президент РФ проинформировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры России и Украины.
 
"Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но этого не желает Киев", - добавил он.

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