



Кремль: Путин не передавал ничего Зеленскому

В Кремле опровергают информацию СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин передавал послание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Такое заявление 27 октября сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау", - сказал он.

По словам Пескова, президент РФ проинформировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры России и Украины.

"Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но этого не желает Киев", - добавил он.