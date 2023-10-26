



Кремль: Путин не будет встречаться с делегацией ХАМАСа

Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с делегацией ХАМАС, которая прибыла в Москву.



Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, все встречи и переговоры с террористической организацией будут проводиться исключительно на уровне министерства иностранных дел РФ.



Делегацию ХАМАС, которая прибыла в Москву 26 октября, возглавлял член политбюро Муса Абу Марзук, который встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. По данным российского внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых террористами в Газе.



В МИД Израиля выразили возмущение приглашением делегации ХАМАС в Москву. В ведомстве напомнили, что руки главарей террористической организации запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Израиль призвал российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС из страны.