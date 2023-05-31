



Кремль: Путин и Эрдоган договорились о встрече

Кремль подтверждает информацию о договоренности по поводу встречи, достигнутой между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.



По данным "РИА Новости", подтверждение предоставил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента, они подтвердили свое намерение в уже обозримой перспективе провести двустороннюю встречу", - подтверждает Песков.



Когда именно и в каком месте состоится встреча Путина и Эрдогана, стороны еще не определили. По словам Пескова, Кремль уже готовится к мероприятию.

