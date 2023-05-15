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Кремль прокомментировал сообщения в западных СМИ о Пригожине
15.05.2023 14:02 Ирина Демьянова

Кремль прокомментировал сообщения в западных СМИ о Пригожине

Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.

Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Бахмута.

 

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