



Кремль прокомментировал сообщения в западных СМИ о Пригожине

Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.



Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Бахмута.



