



Кремль приветствует предстоящее возвращение Нетаниягу к власти

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, говорит, что это слишком рано говорить о двусторонней встрече между Биньямином Нетаниягу и российским лидером, но приветствует предстоящее возвращение Нетаниягу к власти.



"Еще слишком рано. Процесс формирования коалиции потребует времени и будет непростым", — сказал Песков, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.



"Мы определенно ценим конструктивные отношения с нашими израильскими партнерами. Для нас, безусловно, важно видеть у руля Израиля и правительства людей, разделяющих общий подход к дальнейшему развитию двусторонних отношений", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.



За 12 лет своего пребывания на посту премьер-министра у Нетаниягу сложились теплые личные отношения с Путиным, в то время как большая часть Европы и США все больше воспринимали его как угрозу. В феврале 2022 года, когда Нетаньяху был в оппозиции, российские войска вторглись в Украину, поставив израильских лидеров Нафтали Беннета и Яира Лапида в неловкое положение. Они стремились дать сигнал Западу и Украине, что Иерусалим симпатизирует Киеву и украинскому народу, а также убедить, что Израиль не предпринимал никаких действий, которые угрожали бы координации безопасности с Россией в Сирии или благополучию евреев в России.