Кремль: Почему Путин забыл о коронавирусе и вышел к ошалевшей толпе в Дербенте
Президент России Владимир Путин вышел к ошалевшей толпе на площади в Дербенте во время визита в Дагестан. Лидера РФ не остановили санитарные ограничения, которых он придерживался с начала пандемии Covid-19. Об этом пишет Meduza.
СМИ распространили видео, на котором Путина восторженно встречает толпа, желая ему "здоровья и 100 лет жизни".
Известно, что с начала пандемии Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам пожелал поприветствовать толпу вблизи, несмотря на рекомендации врачей.
"С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поздравить их", – пояснил он.