



Кремль: Почему Путин забыл о коронавирусе и вышел к ошалевшей толпе в Дербенте

Президент России Владимир Путин вышел к ошалевшей толпе на площади в Дербенте во время визита в Дагестан. Лидера РФ не остановили санитарные ограничения, которых он придерживался с начала пандемии Covid-19. Об этом пишет Meduza.



СМИ распространили видео, на котором Путина восторженно встречает толпа, желая ему "здоровья и 100 лет жизни".



Известно, что с начала пандемии Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам пожелал поприветствовать толпу вблизи, несмотря на рекомендации врачей.



"С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поздравить их", – пояснил он.