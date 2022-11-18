



Кремль ответил на требование МАГАТЭ покинуть Запорожскую АЭС

В Кремле отреагировали на требования МАГАТЭ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. Позицию РФ по данному вопросу озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ", - заявил он, передает РИА Новости.



При этом Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы прекратить оккупацию ядерных объектов Украины.



Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, 17 ноября принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах. Организация призвала РФ немедленно вывести свои силы из Запорожской атомной электростанции, что на юге Украины.