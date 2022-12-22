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Кремль отреагировал на ранение Рогозина
22.12.2022 13:26 Аркадий Бочаровский

Кремль отреагировал на ранение Рогозина

Кремль желает скорейшего выздоровления раненым при обстреле украинскими войсками Донецка, среди которых экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, и выражает соболезнования родным и близким погибших. Об этом заявил 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам эту ситуацию.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что российские чиновники и добровольцы продолжат посещать новые регионы страны, несмотря на риски.
«Чиновники посещают [новые] российские регионы и будут посещать <…>. Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого, есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь», — отметил он.

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