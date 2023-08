Российские власти ужесточают контроль над доступом граждан к виртуальным частным сетям (VPN), нацеленных на обход цензуры. Этот шаг позволит ограничить доступ россиян к объективным международным новостным источникам, сообщает Министерство обороны Великобритании в сводке, опубликованной в Twitter-аккаунте.

Согласно последним данным, за последнюю неделю российские власти интенсифицировали свои усилия по ограничению доступа граждан к VPN. В ряде регионов России многие из наиболее популярных VPN-сервисов перестали функционировать.

VPN позволяют пользователям обеспечить конфиденциальность и обойти государственную цензуру, маскируя их интернет-активность.

Согласно анализу британской разведки, в России VPN остаются чрезвычайно востребованными, несмотря на запрет на их использование с 2017 года. Они дает возможность гражданам получать доступ к объективным международным новостным источникам, включая информацию о событиях на Украине.

"Использование виртуальных частных сетей, вероятно, становится основной уязвимостью в попытках российского правительства ограничить свободу информации. Помимо технических мер, российская власть также начала информационную кампанию, предостерегая граждан от использования VPN и стремясь заставить их избегать этой технологии, указывая на возможные риски для личных данных", - подчеркивается в заявлении Министерства обороны Великобритании.



