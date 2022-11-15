



Кремль объявил, что не признает резолюцию ООН о выплате компенсаций Украине

Россия выступает категорически против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного полномасштабной агрессией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.



"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были абсолютно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Категорически против этого", - сказал Песков.



Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно" для недопущения изъятия замороженных российских активов.



"На фоне абсолютного пренебрежения в последние полгода всеми основами и правилами частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", - сказал Песков.



Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией. 14 стран вместе с Россией проголосовали против резолюции, среди них Китай и Сербия.