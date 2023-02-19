



Кремль обвиняет США в провокациях. В этот раз из-за Крыма

Кремль в воскресенье, 19 февраля, назвал Соединенные Штаты Америки “главным провокатором” международной напряженности по причине того, что они потворствуют нападениям на Крым. В России дали понять, что высказывания о полуострове подчеркивают глубину разногласий между двумя странами.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на комментарии заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что Соединенные Штаты считают, что Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, должен быть демилитаризован, и что Вашингтон поддерживает удары Украины по военным объектам на полуострове.



“Нуланд принадлежит к очень широкому лагерю самых агрессивных «ястребов» в американской политике. Это точка зрения, которую мы хорошо знаем”, — сказал Песков в комментарии, опубликованном ТАСС.

