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Кремль об ухудшении состояния Навального: не следим за новостями
13.04.2023 17:47 Алина Груднева

Кремль об ухудшении состояния Навального: не следим за новостями

Кремль не следит за новостями о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого вновь отправили в ШИЗО.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее представитель Навального Кира Ярмыш рассказала, что оппозиционеру в пятницу вызывали в тюрьму скорую помощь из-за острых болей в желудке.

"Он ничего не ест, потому что ему запрещено получать посылки с едой или покупать еду в тюремном магазине. А еда, которую ему предоставляет тюрьма, на самом деле усиливает его боли в животе", — отметила Ярмыш.

По ее словам, жизнь Навального находится в опасности, поскольку ему не предоставляют медицинскую помощь.
 

"Только сейчас увидела, что Песков сказал, что у Кремля "нет полномочий следить за здоровьем Навального". А травить и держать в тюрьме полномочия есть", - отметила она Пескову.
 

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