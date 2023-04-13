



Кремль об ухудшении состояния Навального: не следим за новостями

Кремль не следит за новостями о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого вновь отправили в ШИЗО.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Ранее представитель Навального Кира Ярмыш рассказала, что оппозиционеру в пятницу вызывали в тюрьму скорую помощь из-за острых болей в желудке.



"Он ничего не ест, потому что ему запрещено получать посылки с едой или покупать еду в тюремном магазине. А еда, которую ему предоставляет тюрьма, на самом деле усиливает его боли в животе", — отметила Ярмыш.



По ее словам, жизнь Навального находится в опасности, поскольку ему не предоставляют медицинскую помощь.



❗️ Алексей Навальный в опасности. @Kira_Yarmysh рассказывает о том, как его медленно убивают в колонии. pic.twitter.com/KYpMRdDbZk — Команда Навального (@teamnavalny) April 12, 2023

Только сейчас увидела, что Песков сказал, что у Кремля "нет полномочий следить за здоровьем Навального".

А травить и держать в тюрьме полномочия есть! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 13, 2023

"Только сейчас увидела, что Песков сказал, что у Кремля "нет полномочий следить за здоровьем Навального". А травить и держать в тюрьме полномочия есть", - отметила она Пескову.