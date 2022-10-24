



Кремль начал шантажировать всех прекращением "зерновой сделки"

В Кремле запросили у ООН статистику по движению зерна по "зерновому коридору". В России считают, что получателями зерна являются якобы "страны, которые не относятся к числу беднейших". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые мной вопросы будут удовлетворительным образом решены", - сказал он.



По его словам, Россия запросила у ООН статистику по движению зерна до конечного потребителя.



"Получателями украинского зерна в рамках так называемой "пакетной сделки", подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (ООН, - ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - добавил глава МИД РФ.



Как сообщалось, соглашение по экспорту украинского продовольствия действует до 22 ноября.