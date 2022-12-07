



Кремль: мы не причастны к попытке госпереворота в Германии

Кремль не причастен к заговору с целью свержения немецкого правительства.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Похоже, это внутренняя проблема Германии. Ни о каком вмешательстве России не может быть и речи", - сказал он

Ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг, задержали 24 граждан ФРГ, одну россиянку.

По данным прокуратуры, один из подозреваемых, которого группа планировала сделать новым лидером Германии, контактировал с российскими официальными лицами для установления нового порядка в Германии после свержения правительства.