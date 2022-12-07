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Кремль: мы не причастны к попытке госпереворота в Германии
07.12.2022 13:53 Алина Груднева

Кремль: мы не причастны к попытке госпереворота в Германии

Кремль не причастен к заговору с целью свержения немецкого правительства.

 
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
 
"Похоже, это внутренняя проблема Германии. Ни о каком вмешательстве России не может быть и речи", - сказал он 
 
Ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг, задержали 24 граждан ФРГ, одну россиянку.
 
По данным прокуратуры, один из подозреваемых, которого группа планировала сделать новым лидером Германии, контактировал с российскими официальными лицами для установления нового порядка в Германии после свержения правительства. 

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