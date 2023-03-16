



Кремль: Молдову поразила "русофобская инфекция"

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.



Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.



Накануне журналисты-расследователи нескольких стран сообщили о российской стратегии влияния на Молдову, которую, очевидно, разработали в Кремле около двух лет назад. Песков заявил, что ничего не знает об этой стратегии.



"Мне ничего не известно о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которые сейчас публикуются в западных СМИ", - заявил представитель Кремля.



Он сказал, что Россия всегда "была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдовой".



"Нам очень жаль, что сегодняшнее руководство Молдовы имеет совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем стереотипы по отношению к Москве. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией", - сказал Песков.



В тоже время, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в четверг, что лучший способ защитить Молдову от нападения России - это помочь украинцам в защите, сообщает The Guardian.



На вопрос журналистов, планирует ли Великобритания оказать военную поддержку Молдове, Клеверли ответил: "Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения - это помочь украинцам защитить себя от России".



