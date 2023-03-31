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Кремль: иностранные журналисты могут продолжать работать в России
31.03.2023 13:27 Ирина Демьянова

Кремль: иностранные журналисты могут продолжать работать в России

Кремль заявил в пятницу, что все аккредитованные иностранные журналисты могут продолжать работать в России. Заявление прозвучало на следующий день после того, как служба безопасности страны заявила об аресте репортера Wall Street Journal по обвинению в шпионаже.

Кремль заявил, что репортер Эван Гершкович занимался шпионажем “под прикрытием” журналистики. Россия не представила никаких доказательств в поддержку обвинений — это первое подобное дело против американского репортера после окончания холодной войны, — которые WSJ отвергает.
 

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