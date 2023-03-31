



Кремль: иностранные журналисты могут продолжать работать в России

Кремль заявил в пятницу, что все аккредитованные иностранные журналисты могут продолжать работать в России. Заявление прозвучало на следующий день после того, как служба безопасности страны заявила об аресте репортера Wall Street Journal по обвинению в шпионаже.



Кремль заявил, что репортер Эван Гершкович занимался шпионажем “под прикрытием” журналистики. Россия не представила никаких доказательств в поддержку обвинений — это первое подобное дело против американского репортера после окончания холодной войны, — которые WSJ отвергает.

