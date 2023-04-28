



Кремль хочет мобилизовать еще 400 тысяч россиян - СМИ

В России в этом году хотят "по-тихому" мобилизовать на войну в Украине 400 тысяч граждан, говорится в документах ЦРУ.



Кремль пытается привлечь еще сотни тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, но опасается общественного гнева, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США.



Согласно одному из слитых документов Пентагона, в середине февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение военных набрать 400 тысяч дополнительных военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине, не привлекая излишнего общественного внимания.



В документе указывается, что информация была основана на "отчете сигнальной разведки", что означает, что она была получена путем перехвата или подслушивания переговоров российских военных чиновников.



По оценкам западных исследований, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года силами около 150 тысяч человек. Во время "долевой мобилизации" прошлой осенью было призвано более 300 тысяч, а еще 50 тысяч, считается, воюют в составе ЧВК Вагнер. Согласно утечке документов, по оценкам США, Россия потеряла от 189 500 до 223 000 человек, из которых до 43 тысяч - убитыми.



"Необходимость в дополнительных войсках чревата отчуждением российской общественности и последующей дестабилизацией экономики страны, и без того находящейся под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер", - пишет издание.



Отмечается, что минувшей осенью частичная мобилизация вызвала массовый отток мужчин призывного возраста, истощив как трудовые ресурсы, так и призывной контингент.



Еще в одном документе указывается, что для того чтобы защитить Путина от негативной реакции и нивелировать общественное недовольство действиями Кремля, нынешние планы предусматривают привлечение региональных губернаторов к организации призывных кампаний, а также продолжение привлечения мужчин из российских тюрем.



Как уже сообщалось, несмотря на заверения об "окончании частичной мобилизации", в РФ продолжается скрытая мобилизация мужчин на войну в Украине.



Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном электронном кабинете. В Госдуме РФ заговорили об всеобщей мобилизации.