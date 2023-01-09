



Кремль дал комментарии об амнистии бойцов ЧВК “Вагнер”

В России помилование заключенных возможно осуществить только по указу президента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ об амнистии бойцов ЧВК "Вагнер", которые в качестве добровольцев участвуют в войне с Украиной.



До этого основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев, завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.



“Предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом завершаются указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом”, – сообщил Песков.

