



Кремль: Беспилотники в Черном море показывают причастность США к конфликту

Полеты американских беспилотников над Черным морем являются признаком прямого участия США в конфликте с Россией, заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



На прошлой неделе американский беспилотник упал в море после того, как его перехватили российские истребители.



“Совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники, и их миссия — это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах”, — сказал Пескова.



“А на самом деле речь идет о прямом участии операторов этих беспилотников в конфликте, причем против нас“, - подчеркнул он.

