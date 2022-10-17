



Красный крест впервые назвал войну в Украине не "кризисом", а войной

Международный комитет Красного Креста впервые назвал российско-украинскую войну не "кризисом в Украине", а международным военным конфликтом. Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



"Большую надежду (возлагаем - ред.) на новую президентку Международного комитета Красного Креста, которая назначена 11 дней назад... Мы впервые увидели международный термин "российско-украинский международный военный конфликт". До этого даже в официальных бумагах МККК использовал термин "кризис" в Украине", "конфликт", что вообще не предусмотрено международным правом", - сказал Лубинец.



В Запорожье он прибыл вместе с несколькими народными депутатами, среди которых Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко. Депутаты заявили, что требуют от МККК выполнять свой мандат.