



Красный Крест: в Газу доставлены всего 34 грузовика с гумпощью

По состоянию на 23 октября, в Газу были доставлены в общей сложности 34 грузовика с гуманитарной помощью.



По данным Красного Креста, машины перевозили воду, продукты питания и медикаменты.



Ранее спецпосланник Белого дома по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и гуманитарной ситуации в Газе Дэвид Саттерфилд сказал, что с сегодняшнего дня поток гумпомощи в Газу будет "непрерывным".



Он предостерег террористическую организацию ХАМАС от вмешательства или попыток отобрать / перенаправить эти грузы.



В свою очередь, египетский источник сообщил, что существует "координация между Египтом, Катаром и США относительно передачи помощи, накопленной в египетских городах Рафиах и Аль-Ариш".