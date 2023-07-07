



Крах правительства Нидерландов: Рютте подает в отставку - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подаст в отставку после того, как не смог договориться о мерах по сдерживанию иммиграции, сообщило голландское информационное агентство ANP.



В офисе Рютте заявили, что он проведет экстренное заседание кабинета министров, но не подтвердили крах его четвертого коалиционного правительства.



Стремление консервативной партии ВВД Рютте ограничить поток просителей убежища в Нидерланды раскололо его четырехпартийную правительственную коалицию, поскольку две младшие партии отказались поддержать его предложения.



Напряженность достигла апогея на этой неделе, когда Рютте потребовал поддержать предложение об ограничении въезда детей военных беженцев, которые уже находятся в Нидерландах, и заставить семьи ждать не менее двух лет, прежде чем они смогут объединиться.



Это последнее предложение заставило небольшой христианский союз принять решение о выходе из правительственной коалиции, что спровоцировало кризис.



Связаться с пресс-секретарем Христианского союза для комментариев не удалось.



В Нидерландах уже проводится одна из самых жестких иммиграционных политик в Европе, но под давлением правых партий Рютте в течение нескольких месяцев пытался найти способы еще больше сократить приток просителей убежища.



Заявления о предоставлении убежища в Нидерландах подскочили на треть в прошлом году до более чем 46 000, и правительство прогнозирует, что в этом году их число может увеличиться до более чем 70 000, что превысит предыдущий максимум 2015 года.



Это снова создаст нагрузку на центры убежища страны, где в течение нескольких месяцев прошлого года сотни беженцев одновременно были вынуждены спать в суровых условиях, практически не имея доступа к питьевой воде, санитарным удобствам или медицинскому обслуживанию.



В прошлом году Рютте сказал, что ему "стыдно" за проблемы после того, как гуманитарная группа "Врачи без границ" впервые отправила команду в Нидерланды для оказания помощи мигрантам в медицинских потребностях в центре обработки прошений о предоставлении убежища.



Он пообещал улучшить условия в учреждениях, в основном за счет сокращения числа беженцев, прибывающих в Нидерланды. Но ему не удалось заручиться поддержкой партнеров по коалиции, которые считали, что его политика зашла слишком далеко.

