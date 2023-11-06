



КПП "Рафиах" возобновляет работу: бетонные плиты демонтированы

Установленные на египетском контрольно-пропускном пункте "Рафиах" бетонные плиты были демонтированы.



Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN со ссылкой на представителя египетской погранслужбы.



Возле КПП "Рафиах" выстроились в очередь грузовики с гуманитарной помощью, которые, как ожидаются, сегодня проедут в Газу.



Уточняется, что пограничный переход не работал почти 48 часов, начиная с субботы, 4 ноября, после того, как был нанесен удар по машине Палестинского Красного Полумесяца.