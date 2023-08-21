



Косово присоединилось к декларации по гарантиям безопасности для Украины

Косово присоединилось к декларации стран "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти, который опубликовал соответствующее заявление.



"Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления является необходимым условием сохранения мира и демократии. Косово готово внести свой вклад в эти усилия", - заявил Курти.



В заявлении говорится, что вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности. К тому, же потери Украины в войне были катастрофическими. Косово благодарно украинцам за храброе сопротивление в защите общих ценностей, включая демократию, права человека, глобальный мир и стабильность.



Премьер Косово также добавил, что последствия войны уже распространились далеко за пределы границ Украины, поскольку Россия, пытаясь отвлечь внимание от своей агрессии, пытается дестабилизировать ситуацию в западных Балканах с помощью своих главных автократических союзников в регионе.



Отметим, что Косово провозгласило независимость в 2008 году, однако Сербия считает его своей территорией. Половина стран-членов ООН, в том числе США и большинство стран ЕС и НАТО, признают независимость Косово. В то же время, Украина не признала независимость Косово.