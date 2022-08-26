



Косово не пойдет на второй компромисс с Сербией в сентябре

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что правительство не будет снова откладывать решение по обязательной смене автомобильных номеров для сербов, которые проживают на территории Косово.



По его словам, 1 сентября новое решение вступит в силу, а в случае повторной эскалации на границах, полиция и 3 800 миротворцев помогут урегулировать напряженную ситуацию.



Он также отметил, что Косово может достичь соглашения о дальнейшем движении в ЕС.



"Мы должны заключить соглашение - и на время мандата нашего правительства наконец-то настало время для этого. Я вижу возможность. Этой осенью мы узнаем, движемся ли в этом направлении. Эта осень имеет решающее значение для нашего оптимизма", - заявил премьер.