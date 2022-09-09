



Король Великобритании: полное обращение Карла III

Карл III обратился к нации:



"Я обращаюсь к вам сегодня с чувством глубокой печали. На протяжении всей своей жизни Ее величество королева – моя любимая мать – была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долгу перед ней за ее любовь, привязанность, наставничество и понимание. Королева Елизавета прожила хорошую жизнь. Она выполнила свое предназначение, и мы все оплакиваем ее кончину. Сегодня я беру на себя обязательство следовать ее примеру и посвятить свою жизнь служению вам.

Наряду с личным горем, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас - в Соединенном Королевстве и во всех странах, где королева была главой государства, в Содружестве и во всем мире, - глубокое чувство благодарности за более чем семьдесят лет служения моей матери людям стольких народов.



В 1947 году, в свой двадцать первый день рождения, она пообещала в радиопередаче из Кейптауна посвятить Содружеству свою жизнь, будь то короткую или длинную, служению своим народам. Это было больше, чем обещание: это было глубокое личное обязательство, которое определило всю ее жизнь. Она пошла на жертвы ради долга. Ее самоотверженность и преданность как суверена никогда не пошатнулись, пройдя через периоды перемен и прогресса, радости и праздников, печали и потерь. В ее пожизненной службе мы видели эту неизменную любовь к традициям, но также бесстрашное стремление к прогрессу, - именно они делают нас великой нацией. Эмоции, восхищение и уважение, которые она вызывала, стали отличительной чертой ее правления. И, как может подтвердить каждый член моей семьи, она сочетала эти качества с теплотой, юмором и безошибочной способностью всегда видеть в людях лучшее.



Я отдаю дань памяти моей матери и чту ее служение. Я знаю, что ее смерть опечалила многих из вас, и я разделяю с вами это чувство невосполнимой потери. Когда королева взошла на престол, Великобритания и весь мир все еще справлялись с лишениями и последствиями Второй мировой войны и все еще жили по условностям прежних времен. В течение последних семидесяти лет мы наблюдали, как наше общество становилось частью мозаики многих культур и религий. Государственные институты изменились тоже. Но, несмотря на все изменения и вызовы, наша нация и большая семья королевств, чьими талантами, традициями и достижениями я так невыразимо горжусь, развивались и процветали. Наши ценности остались и должны оставаться неизменными.



Роль и обязанности монархии также остаются прежними, как и особые отношения и ответственность суверена по отношению к англиканской церкви — церкви, в которой так глубоко укоренилась моя собственная вера. В этой вере и ценностях, на которые она вдохновляет, я воспитывался, чтобы хранить чувство долга перед другими людьми и относиться с величайшим уважением к драгоценным традициям, свободам и обязанностям, которые следуют из нашей уникальной истории и нашей системы парламентского правления. Как королева делала это с непоколебимой преданностью, так и я теперь торжественно клянусь, что в течение всего отведенного мне Богом срока буду отстаивать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации. И где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или в других частях мира, и каким бы ни было ваше происхождение или убеждения, я буду стараться служить вам с верностью, уважением и любовью, как я делал на протяжении всей моей жизни.



Моя жизнь, конечно, изменится с появлением новых обязанностей. Я больше не смогу уделять много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня глубоко волнуют. Но я знаю, что эта важная работа перейдет в надежные руки и будет продолжена. Перемены произойдут и для моей семьи. Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее собственной верной государственной службы с момента нашего брака семнадцать лет назад, она станет моей королевой-консортом. Я знаю, что свою новую роль она выполнит с той же преданностью, на которую я так сильно полагаюсь.



Мой наследник Уильям теперь принимает шотландские титулы, которые так много для меня значили. Он становится моим преемником как герцог Корнуолльский (титул, который носит в Англии старший сын монарха, наследник престола- ред.) и принимает на себя ответственность за герцогство Корнуолл, - должность, которую я выполнял более пяти десятилетий. Сегодня я горжусь тем, что возвел его в ранг принца Уэльского. Я знаю, что он вместе с Кейт в качестве принца и принцессы Уэльских будет продолжать вдохновлять людей и находиться там, где необходима жизненно важная помощь.



Я также хочу выразить свою любовь к Гарри и Меган, которые продолжают строить свою жизнь за границей.

Через неделю мы соберемся вместе как нация, как Содружество и даже глобальное сообщество, чтобы проводить мою любимую мать в последний путь. В нашей печали мы будем черпать силы из света, который она излучала, чтобы служить всем нам примером для подражания. От имени всей моей семьи я могу только выразить самую искреннюю и сердечную благодарность за ваши соболезнования и поддержку. Они значат для меня больше, чем я сумею выразить словами.

Моя дорогая мама, пока ты отправляешься в свое последнее великое путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе, я хочу просто сказать тебе: спасибо. Спасибо за твою любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым ты так усердно служила все эти годы. Пусть ангелы воспевают тебя до твоего упокоения".