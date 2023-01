Всемирно признанный "король ужасов" – американский писатель, автор более 200 произведений, среди которых более 50 бестселлеров в стилях ужасы, фэнтези, триллер, мистика Стивен Кинг обратился к жителям Российской Федерации.



Он просит россиян как можно быстрее отправить своего президента Владимир Путина в отставку ради прекращения "бессмысленной войны в Украине".



For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down.