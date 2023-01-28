



"Король ужасов" Кинг просит "убрать" Путина

Всемирно признанный "король ужасов" – американский писатель, автор более 200 произведений, среди которых более 50 бестселлеров в стилях ужасы, фэнтези, триллер, мистика Стивен Кинг обратился к жителям Российской Федерации.



Он просит россиян как можно быстрее отправить своего президента Владимир Путина в отставку ради прекращения "бессмысленной войны в Украине".



"Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", – с такими словами обратился к россиянам прославленный писатель на своей странице в Twitter

For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down. — Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023

They don't want to stop this war.

But we will force them do so. — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 28, 2023

На этот твит ответило Министерство обороны Украины: "Они не желают останавливать эту войну. Но мы заставим их это сделать".