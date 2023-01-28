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"Король ужасов" Кинг просит "убрать" Путина
28.01.2023 18:15 Mignews | фото: Twitter @StephenKing

"Король ужасов" Кинг просит "убрать" Путина

Всемирно признанный "король ужасов" – американский писатель, автор более 200 произведений, среди которых более 50 бестселлеров в стилях ужасы, фэнтези, триллер, мистика Стивен Кинг обратился к жителям Российской Федерации.

Он просит россиян как можно быстрее отправить своего президента Владимир Путина в отставку ради прекращения "бессмысленной войны в Украине".
 


"Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", – с такими словами обратился к россиянам прославленный писатель на своей странице в Twitter.
 
На этот твит ответило Министерство обороны Украины: "Они не желают останавливать эту войну. Но мы заставим их это сделать".
 

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