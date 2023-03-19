



Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана посетить Эр-Рияд

Президент Ирана Эбрагим Раиси благосклонно принял приглашение короля Саудовской Аравии Салмана посетить королевство после заключения соглашения о примирении между двумя странами, сообщил в воскресенье иранский официальный представитель.

“В письме президенту Раиси король Саудовской Аравии приветствовал соглашение между двумя братскими странами пригласил его в Эр-Рияд”, – написал в Twitter Мохаммад Джамшиди, заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам. “Раиси принял приглашение".

Ожидается, что в рамках сделки шиитский Иран и преимущественно суннитская Саудовская Аравия вновь откроют свои посольства и миссии в течение двух месяцев и реализуют соглашения в области безопасности и экономического сотрудничества, подписанные более 20 лет назад. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян сообщил в воскресенье, что страны договорились о встрече своих высокопоставленных дипломатов.



Разрядка напряженности между Саудовской Аравией и Ираном может серьезно изменить отношения в регионе. Иран и Саудовская Аравия поддерживают соперничающие стороны в нескольких зонах конфликта, включая Йемен, где повстанцев-хуситов поддерживает Тегеран, а Эр-Рияд возглавляет военную коалицию, поддерживающую правительство. Обе стороны также соперничают за влияние в Сирии, Ливане и Ираке.



На прошлой неделе Иран заявил, что будет приветствовать восстановление

отношений с Бахрейном

после сделки с Саудовской Аравией. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани также провел переговоры с президентом Эмиратов Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби в четверг, что является еще одним признаком меняющихся отношений в регионе.