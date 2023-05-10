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Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит Лиги арабских государств
10.05.2023 14:53 Евгения Маркова

Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит Лиги арабских государств

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз пригласил президента Сирии Башара Асада принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде, сообщили в среду сирийские государственные СМИ.

Во вторник министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство вновь откроет свою дипломатическую миссию в Сирии почти через десять лет после разрыва дипломатических отношений и через два дня после того, как Сирия была повторно принята в Лигу арабских государств.
 

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