



Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит Лиги арабских государств

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз пригласил президента Сирии Башара Асада принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде, сообщили в среду сирийские государственные СМИ.



Во вторник министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство вновь откроет свою дипломатическую миссию в Сирии почти через десять лет после разрыва дипломатических отношений и через два дня после того, как Сирия была повторно принята в Лигу арабских государств.

