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Король Нидерландов извинился за рабство
02.07.2023 03:34 Алина Груднева

Король Нидерландов извинился за рабство

В субботу, 1 июля, король Нидерландов Виллем-Александр принес извинения за причастность его страны к рабству.

По данным Reuters, это произошло на церемонии по случаю 160-й годовщины юридической отмены этого явления в Нидерландах.

"В этот день, когда мы вспоминаем голландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества", – отметил Виллем-Александр.

По словам короля, последствия рабства отразились на расизме, который имеет место на сегодняшний день в голландском обществе.

"Но времена изменились, цепи действительно разорваны", – отметил он.
 

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