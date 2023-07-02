



Король Нидерландов извинился за рабство

В субботу, 1 июля, король Нидерландов Виллем-Александр принес извинения за причастность его страны к рабству.



По данным Reuters, это произошло на церемонии по случаю 160-й годовщины юридической отмены этого явления в Нидерландах.



"В этот день, когда мы вспоминаем голландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества", – отметил Виллем-Александр.



По словам короля, последствия рабства отразились на расизме, который имеет место на сегодняшний день в голландском обществе.



"Но времена изменились, цепи действительно разорваны", – отметил он.

