



Король Марокко приглашает Нетаниягу с официальным визитом

Король Марокко Мохаммед VI в среду пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить Марокко.



Приглашение было направлено в т личном письме, в котором король поблагодарил Государство Израиль за его готовность признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.



Король Мохаммед VI написал премьер-министру, что “визит откроет новые возможности для укрепления отношений между нашими странами”.



По приглашению советник по национальной безопасности Цахи Анегби и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита договорились согласовать дату первого визита премьер-министра Нетаниягу в Марокко.



Ранее на этой неделе Израиль присоединился к США в признании марокканского суверенитета над Западной Сахарой.



