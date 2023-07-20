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Король Марокко приглашает Нетаниягу с официальным визитом
20.07.2023 08:17 Ирина Демьянова

Король Марокко приглашает Нетаниягу с официальным визитом

Король Марокко Мохаммед VI в среду пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить Марокко.

Приглашение было направлено в т личном письме, в котором король поблагодарил Государство Израиль за его готовность признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Король Мохаммед VI написал премьер-министру, что “визит откроет новые возможности для укрепления отношений между нашими странами”.

По приглашению советник по национальной безопасности Цахи Анегби и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита договорились согласовать дату первого визита премьер-министра Нетаниягу в Марокко.

Ранее на этой неделе Израиль присоединился к США в признании марокканского суверенитета над Западной Сахарой. 

 

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