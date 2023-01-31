



Король Иордании встретится с Байденом: названа дата

Президент США Джо Байден примет в Белом Доме в четверг короля Иордании Абдаллу II.



"Переговоры будут касаться средств укрепления стратегического партнерства и уз дружбы между Иорданией и США за счет расширения сотрудничества в различных секторах", — сообщает канцелярия Хашимитского королевства.



Ожидается, что обсуждения охватят последние региональные и международные события. В том числе, речь зайдет о конфликте между палестинцами и Израилем, а также о войне в Украине.



Иорданский монарх встречается со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти на Капитолийском холме в рамках своего визита в Вашингтон.

