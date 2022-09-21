Новости » Политика
Король Иордании: важно сохранять статус-кво Иерусалима
21.09.2022 06:36 Алина Груднева

Король Иордании: важно сохранять статус-кво Иерусалима

Король Иордании Абдалла II призвал премьер-министра Яира Лапида сохранять статус-кво Иерусалима в период праздников.

 
Соответствующее заявление он сделал во время их встречи в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН.
 
Абдалла подчеркнул важность сохранения спокойствия в предстоящий период. 
 
Он указал на необходимость найти политический горизонт для достижения мира между Израилем и палестинцами на основе "решения о создании двух государств", чтобы повысить безопасность и стабильность в регионе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы