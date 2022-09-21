



Король Иордании: важно сохранять статус-кво Иерусалима

Король Иордании Абдалла II призвал премьер-министра Яира Лапида сохранять статус-кво Иерусалима в период праздников.

Соответствующее заявление он сделал во время их встречи в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН.

Абдалла подчеркнул важность сохранения спокойствия в предстоящий период.

Он указал на необходимость найти политический горизонт для достижения мира между Израилем и палестинцами на основе "решения о создании двух государств", чтобы повысить безопасность и стабильность в регионе.