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Король Иордании предостерег новое правительство Израиля
28.12.2022 19:00 Алина Груднева

Король Иордании предостерег новое правительство Израиля

Король Иордании Абдалла II призвал новое израильское правительство не пересекать "красные линии" в отношении Храмовой горы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.

Обеспокоенность у него вызывают такие депутаты, как Итамар Бен-Гвир, который в ноябре заявил, что будет выступать "против расистской политики на Храмовой горе". По словам короля Иордании, его страна будет готова к любому конфликту. 

"Всегда найдутся люди, которые будут настаивать на изменении статуса-кво святых мест, что вызывает беспокойство. Если они хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы. Мы установили красные линии, и если кто-то захочет их пересечь, мы с этим разберемся", – предостерег он.

Король Иордании также добавил, что многие израильтяне обеспокоены этим вопросом, не меьше иорданцев.
 

 

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