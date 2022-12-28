



Король Иордании предостерег новое правительство Израиля

Король Иордании Абдалла II призвал новое израильское правительство не пересекать "красные линии" в отношении Храмовой горы.



Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.



Обеспокоенность у него вызывают такие депутаты, как Итамар Бен-Гвир, который в ноябре заявил, что будет выступать "против расистской политики на Храмовой горе". По словам короля Иордании, его страна будет готова к любому конфликту.



"Всегда найдутся люди, которые будут настаивать на изменении статуса-кво святых мест, что вызывает беспокойство. Если они хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы. Мы установили красные линии, и если кто-то захочет их пересечь, мы с этим разберемся", – предостерег он.



Король Иордании также добавил, что многие израильтяне обеспокоены этим вопросом, не меьше иорданцев.

