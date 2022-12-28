Король Иордании предостерег новое правительство Израиля
Король Иордании Абдалла II призвал новое израильское правительство не пересекать "красные линии" в отношении Храмовой горы.
Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.
Обеспокоенность у него вызывают такие депутаты, как Итамар Бен-Гвир, который в ноябре заявил, что будет выступать "против расистской политики на Храмовой горе". По словам короля Иордании, его страна будет готова к любому конфликту.
"Всегда найдутся люди, которые будут настаивать на изменении статуса-кво святых мест, что вызывает беспокойство. Если они хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы. Мы установили красные линии, и если кто-то захочет их пересечь, мы с этим разберемся", – предостерег он.
Король Иордании также добавил, что многие израильтяне обеспокоены этим вопросом, не меьше иорданцев.
הנה החלק הרלוונטי מהריאיון של מלך ירדן עבדאללה השני ל- @CNN— Shahar Alharal (@ShaharAl2) December 28, 2022
"תמיד יש אנשים שידחפו לשינוי במעמד המקומות הקדושים...
אם אנשים רוצים להיכנס לעימות איתנו - אנחנו מוכנים. אני רוצה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל יש לנו קווים אדומים. אם יחצו אותם- נתמודד עם זה" https://t.co/Nhx0mR4Tz9 pic.twitter.com/SS1vadxspE