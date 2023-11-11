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Король Иордании: несправедливость к палестинцам началась задолго до 7 октября
11.11.2023 14:21 Алина Груднева

Король Иордании: несправедливость к палестинцам началась задолго до 7 октября

Король Иордании Абдалла II выступил на экстренном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Комментируя ситуацию в Газе, он посетовал на "несправедливость" по отношению к палестинцам.

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"Несправедливость, которой подвергаются палестинцы, началась не 7 октября, а 7 десятилетий назад", - сказал он.

По словам Абдаллы II, арабские страны не могут молчать о "катастрофических условиях" в Газе. 

"Мир заплатит высокую цену за то, что палестинский вопрос не был решен", - резюмировал он.

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