



Король Иордании: несправедливость к палестинцам началась задолго до 7 октября

Король Иордании Абдалла II выступил на экстренном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.



Комментируя ситуацию в Газе, он посетовал на "несправедливость" по отношению к палестинцам.



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"Несправедливость, которой подвергаются палестинцы, началась не 7 октября, а 7 десятилетий назад", - сказал он.



По словам Абдаллы II, арабские страны не могут молчать о "катастрофических условиях" в Газе.



"Мир заплатит высокую цену за то, что палестинский вопрос не был решен", - резюмировал он.