



Король Иордании: мусульмане должны сдерживать израильскую эскалацию в Иерусалиме

Король Иордании Абдулла II выразил в воскресенье обязательство ”защитить” святые места Иерусалима на встрече в Аммане с мусульманскими и христианскими религиозными лидерами города.



В заявлении королевского двора говорится, что король сказал делегации во главе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, что Иордания ”всегда будет с вами”.



”Долг каждого мусульманина — сдерживать израильскую эскалацию против… святых мест в Иерусалиме”, — говорится в заявлении короля.



Король отметил давнюю приверженность сохранению ”мира и гармонии” на месте Храмовой горы в Иерусалиме, где находится комплекс мечети Аль-Акса или Благородное святилище, третья по значимости святыня ислама. Храмовая гора почитается евреями как историческое местонахождение двух еврейских храмов, что делает ее самым священным местом иудаизма.



Иордания считает себя хранителем Храмовой горы — статус, который Израиль не признает, хотя и признал ”особую роль” королевства на этом месте в мирном договоре между странами.



В своем выступлении в воскресенье Абдулла также приветствовал ”усилия иерусалимцев… по защите” святых мест и ”подчеркнул необходимость остановить перемещение христиан, а также неоднократные нападения на церкви, религиозных деятелей и христианскую собственность в Иерусалиме”.



В ходе воскресной встречи король Иордании ”призвал международное сообщество выступить против дискриминационных и расистских заявлений, сделанных недавно некоторыми израильскими официальными лицами”, говорится в заявлении.



