



Король Иордании: Без создания палестинского государства в регионе не будет стаби

Король Иордании Абдалла заявил в среду, 11 октября, что мир на Ближнем Востоке невозможен “без появления независимого палестинского государства рядом с Израилем”.



“Эскалация насилия показала, что в регионе не будет стабильности, безопасности и мира без появления палестинского государства с суверенитетом на земле, которую Израиль захватил в арабо-израильской войне 1967 года”, – заявил монарх.



“Решение о создании двух государств было единственным вариантом”, – заявил Абдалла депутатам в своей речи на открытии новой сессии парламента.