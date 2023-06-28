Новости » Политика
Король Бахрейна похвалил Путина за подавление "мятежа" Пригожина
28.06.2023 13:38 Алина Груднева

Король Бахрейна похвалил Путина за подавление "мятежа" Пригожина

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры.

По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся в среду, 28 июня.

Король Бахрейна приветствовал меры, предпринятые для прекращения "мятежа" наемников ЧВК "Вагнер".

"Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Владимир Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам", - сказано в сообщении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы