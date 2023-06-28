



Король Бахрейна похвалил Путина за подавление "мятежа" Пригожина

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры.



По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся в среду, 28 июня.



Король Бахрейна приветствовал меры, предпринятые для прекращения "мятежа" наемников ЧВК "Вагнер".



"Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Владимир Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам", - сказано в сообщении.

