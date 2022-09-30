



Король Бахрейна поговорил с Путиным: детали

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе Бахрейна.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили "настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе".



Путин, в свою очередь, проинформировал бахрейнского короля о подписании договоров о "принятии" "Л/ДНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.



"Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса", - говорится в сообщении Кремля.